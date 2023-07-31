Зеленський у вересні ймовірно виступить на засіданні Генасамблеї ООН – Bloomberg

Плани поїздок ще не затверджені і можуть змінитися

Президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру. Про це повідомляє Bloomberg.

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Джерело видання повідомило, що в Нью-Йорку Зеленський, як очікується, візьме участь в інших засіданнях і зустрічах протягом тижня роботи Генеральної асамблеї ООН.

Видання зазначає, що представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів. Плани поїздок ще не затверджені і можуть змінитися.

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Як зазначає видання, уряд у Києві наполягає на проведенні саміту за мирною формулою під час засідання ООН. Однак деякі союзники України не хочуть цього робити через складну логістику і вважають за краще проводити заходи в рамках запланованого тижня, кажуть співрозмовники.

За словами одного зі співрозмовників агенства, деякі союзники також хотіли б, щоб до цієї концепції приєдналося більше країн так званого глобального Півдня. Альтернативним варіантом може стати обговорення в Раді Безпеки питання про мир в Україні, додав співрозмовник. У такому засіданні потенційно могла б узяти участь і Росія.

За словами іншого співрозмовника, остаточно питання про проведення таких зустрічей ще не вирішено.

Крім того, США можуть провести у вересні засідання Ради безпеки з питань захисту дітей, приурочивши його до Дня незалежності України, який відзначають 24 серпня, повідомили співрозмовники.

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час спілкування в режимі відеоконференції з університетською спільнотою Аргентини звернувся з закликом підтримати формулу миру.