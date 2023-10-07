Удар специфічними ракетами по Одещині: ЗСУ пояснили мету Росії

Надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» були випущені з тимчасово окупованого Криму

У ніч на 7 жовтня російські окупаційні війська атакували Одещину ракетами «Онікс». Це – специфічні гіперзвукові ракети. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Атака відбулась о другій ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти «перемог», яких він не має на полі бою», – зазначила Гуменюк.

За її словами, надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гуменюк зазначила, що пріоритети ворога не змінились – під атакою були об'єкти припортової інфраструктури, зруйновано зерносховище. Є руйнація будівлі в одному з пансіонатів.

«Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків: вибуховою хвилею пошкоджено кілька квартир, пошкоджено гаражний корпоратив, декілька автівок пошкоджено вогнем, спричиненого уламками ракет», – сказала Гуменюк.

Ракета «Онікс» – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс». Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран









Наслідки нічної атаки на Одещину фото: Сили оборони півдня України

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.