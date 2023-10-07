Удар специфічними ракетами по Одещині: ЗСУ пояснили мету Росії
Надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» були випущені з тимчасово окупованого Криму
У ніч на 7 жовтня російські окупаційні війська атакували Одещину ракетами «Онікс». Це – специфічні гіперзвукові ракети. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«Атака відбулась о другій ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти «перемог», яких він не має на полі бою», – зазначила Гуменюк.
За її словами, надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» були випущені з тимчасово окупованого Криму.
Гуменюк зазначила, що пріоритети ворога не змінились – під атакою були об'єкти припортової інфраструктури, зруйновано зерносховище. Є руйнація будівлі в одному з пансіонатів.
«Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків: вибуховою хвилею пошкоджено кілька квартир, пошкоджено гаражний корпоратив, декілька автівок пошкоджено вогнем, спричиненого уламками ракет», – сказала Гуменюк.
Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс». Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.
Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
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