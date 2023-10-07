Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Удар специфічними ракетами по Одещині: ЗСУ пояснили мету Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар специфічними ракетами по Одещині: ЗСУ пояснили мету Росії
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька квартир
фото: Сили оборони півдня

Надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» були випущені з тимчасово окупованого Криму

У ніч на 7 жовтня російські окупаційні війська атакували Одещину ракетами «Онікс». Це – специфічні гіперзвукові ракети. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Атака відбулась о другій ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти «перемог», яких він не має на полі бою», – зазначила Гуменюк.

За її словами, надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Гуменюк зазначила, що пріоритети ворога не змінились – під атакою були об'єкти припортової інфраструктури, зруйновано зерносховище. Є руйнація будівлі в одному з пансіонатів.

«Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків: вибуховою хвилею пошкоджено кілька квартир, пошкоджено гаражний корпоратив, декілька автівок пошкоджено вогнем, спричиненого уламками ракет», – сказала Гуменюк.

Ракета «Онікс»радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс». Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

6 фото
На весь екран
Наслідки нічної атаки на Одещину
фото: Сили оборони півдня України

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Теги: окупанти ЗСУ війна Одещина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зняте відео транслювалося на російському державному телеканалі РЕН ТВ
Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами
Сьогодні, 03:40
Ракета «Іскандер» коштує мільйони, тому просто так її не випускають
Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки
Вчора, 23:05
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Сьогодні, 02:14
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Вчора, 08:15
Рятувальна операція триває
Ранкова атака на Харків: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Вчора, 11:19
Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині
Вчора, 17:16
До 30 зросла кількість поранених унаслідок ранкового російського ракетного удару по місту Харків
Удар по Харкову: МВС показало перші кадри після обстрілу (відео)
Вчора, 17:40
Уночі ворог атакував Полтавщину
Уночі ворог атакував Полтавщину
Сьогодні, 05:14
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище
Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки
Сьогодні, 06:40

Новини

Удар специфічними ракетами по Одещині: ЗСУ пояснили мету Росії
Удар специфічними ракетами по Одещині: ЗСУ пояснили мету Росії
В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам (відео)
В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам (відео)
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
Правоохоронці затримали главу райсуду Одещини
Правоохоронці затримали главу райсуду Одещини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
86K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
51K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
25K
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
17K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
16K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза

Новини

Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 04:45
В Одесі пролунали вибухи
Сьогодні, 02:14

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту