В окупованій Макіївці невідомі розстріляли сім’ю, серед загиблих – четверо дітей

Наймолодший з убитих – однорічна дитина

У тимчасово окупованому місті Макіївка Донецької області розстріляли сім’ю з восьми осіб, серед яких четверо дітей. Про це повідомляєють росЗМІ та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Окупаційна влада заявила, що вбивці – звичайні грабіжники і їх нібито вже спіймали, але Андрющенко припускає, що вбивство – справа рук «вагнерівців».

За даними так званого МВС ДНР, повідомлення про виявлення на території одного з домоволодінь трупів вісьмох осіб, зокрема чотирьох неповнолітніх, надійшло до чергової частини о 21:15 в понеділок, 26 грудня. Зазначалося, що з двору викрали автомобіль Skoda.

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Наймолодший з убитих – однорічна дитина. Також загинули діти віком семи і дев'яти років.

Пізніше так зване МВС окупантів відзвітувало, що «по гарячих слідах» затримало трьох підозрюваних. Повідомляється, що всі вони мають судимості, і нібито «зізналися, що скоїли злочин із корисливих мотивів, з метою викрадення автомобіля і цінного майна».

Андрющенко додає, що цей злочин мав відверто націоналістичний характер, оскільки вбито сім'ю ромської національності. Крім того, всі вбиті мають кульові поранення в голову з близької відстані. Він припускає, що такі злочини можуть бути і надалі, оскільки Росія набрала на фронт «нелюдів і злочинців, неонацистів та інший людський мотлох».

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.