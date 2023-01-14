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Росія влаштувала черговий ракетний терор України: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія влаштувала черговий ракетний терор України: що відомо
У багатьох областях лунають вибухи
фото з відкритих джерел

Моніторингові групи також попереджають про активність стратегічної авіації на аеродромі «Шайківка»

В Україні 14 січня втретє за день лунали сирени.

На Миколаївщині працює ППО. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. «ППО відкрили рахунок», – зазначив він.

Також про роботу ППО на території Одеського району повідомили в місцевій ОВА.

Про загрозу ракетного удару у Львівській області написав голова ОВА Козицький.

Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення. Такі заходи ввели у зв’язку з черговою ракетною атакою росіян – щоб вберегти енергетичні об'єкти від можливого серйозного пошкодження. Про це повідомив голова ОВА Янушевич.

Деякі ракети наближаються до меж Житомирщини, пише голова ОВА Бунечко.

Про високу загрозу ракетних обстрілів Львова повідомив мер Садовий.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи в Харкові.

Моніторингові групи також попереджають про активність стратегічної авіації на аеродромі «Шайківка», місце базування Ту-22м3.

На даний момент кореспонденти Суспільного мовника повідомляють про звуки вибухів в: Одесі, Харкові, на Вінниччині, на Івано-Франківщині, в Дніпрі. 

Місцеві пабліки також повідомляють про вибухи в Києві.

Голова Львівської ОВА Козицький повідомляє про роботу ППО в області.

«ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 14 січня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах. 

Теги: Миколаїв Віталій Кім

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