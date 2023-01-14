В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Станом на 11:00 тривогу в Україні скасовано

У багатьох областях України 14 січня було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації. Станом на 11:00 тривогу в Україні скасовано. Червоними залишаються Луганська область та Крим.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.

Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину. Також внаслідок ранкової російської атаки на Київщину пошкоджено 18 приватних будинків.

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До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.