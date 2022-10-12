Путінський пропагандист визнав, що росіяни – нація терпил

Російська пропаганда закликає позбавити українців «відчуття безпеки і ситості»

Російський пропагандист пояснив відмінність між українцями і росіянами. Він запевнив, що рабська свідомість, яка властива росіянам, насправді є «терпінням» і свідчить про високий «ступінь духовного підйому людини». Відповідний монолог був виголошений одним із гостей у ефірі програми популярного у РФ телепропагандиста Володимира Соловйова.

«Для російського політичного характеру властиво те, що вони (українці – «Главком») називають рабством, а насправді це терпіння. Терпіння – це такий ступінь духовного підйому людини, коли вона розуміє, що від чогось треба відмовитися заради якоїсь вищої цілі. У нас 30 років намагалися переробити національний характер, на приблизно такий, яке в українців. А от на український політичний характер ідея споживацтва лягла чудово», – сказав він.

Пропагандист також заявив, що удари по цивільній інфраструктурі України у війні є «завданням номер один». На його думку, це позбавить українців, які «дуже добре живуть», відчуття безпеки та змінить їхні настрої.

«Щоб розуміти суть політичного українства, треба в тому числі мати на увазі, що однією зі складових цієї ідеології є споживацтво. Ідеологія того, що треба «слаще жрать, мягче спать», і отримувати більше різних задоволень. Саме заради цього значна частина українців відмовилася від себе, зрадила свої історичні корені.

Коли вони нам розповідають «ви будете жити в тундрі, а ми будемо в ЄС», вони мають на увазі, що в ЄС вони будуть отримувати більше грошей, у них там буде краще життя, буде комфорт і безпека. Тому позбавити відчуття комфортності, безпеки і добробуту – є завданням номер один при війні з такою країною, як Україна», – заявив російський «політолог».

Гість телестудії наголосив, що позбавити мирних українців комфорту, на його думку, важливіше у контексті війни, а ніж знищити більшу кількість військової техніки.

«Позбавити їх відчуття безпеки і ситості – це завдання навіть важливіше, ніж, умовно кажучи, знищити певну кількість танків чи БТРів. Як тільки величезна кількість цих людей опиняться без газу, світла, води і каналізації, настрої у цій країні почнуть дуже швидко мінятися», – переконаний пропагандист.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, внаслідок обстрілів з боку Росії протягом останніх декількох днів було пошкоджено понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.