Індекс настрою росіян впав до мінімуму за 14 років

У вересні 2022 року більшість росіян сказали, що їхнє життя за останній рік погіршилося

Різке падіння демонструють всі складові індексу соціальних настроїв росіян

За підсумками вересня 2022 року – місяця, коли в Росії було оголошено мобілізацію населення на війну в Україні, – майже половина опитаних росіян відчувають страх, тугу, напругу чи роздратування. Індекс їхнього настрою досяг мінімуму за 14 років. Це випливає із графіків «Левада-центру».

Економічні очікування росіян впали до довоєнних значень. Причому більшість опитаних, як показує графік, очікують, що за рік житимуть гірше, ніж зараз.

Різке падіння демонструють і всі складові індексу соціальних настроїв росіян. Найбільше – до мінімуму з 2002 року – впав індекс, який показує, як за рік змінилося життя респондента та його родини. У вересні 2022 року більшість опитаних сказали, що їхнє життя за останній рік погіршилося.

Порівняні обвалення індексу сім'ї відбувалися після військового конфлікту з Грузією у 2008 році та після анексії Криму у 2014 році, проте тоді падіння було плавнішим, ніж нинішнє станом на вересень 2022 року.

Нагадаємо, у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%.

Упродовж останніх трьох місяців діяльність Путіна на посту президента РФ підтримували 83% респондентів, проте вже у вересні підтримка впала до 77%. При цьому п’ята частина громадян (21%) не схвалюють його діяльність.