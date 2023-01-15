Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: чи варто хвилюватися українцям

За даними військових, кількість «Калібрів» на кораблях може сягати 44 одиниць

Росія збільшили угруповання кораблів у Чорному морі до 16, із них шість - ракетоносії. Про це повідомляє Міноборони України.

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«Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв, при чому один – підводний», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними військових, кількість «Калібрів» на них може сягати 44 одиниць. «Але з урахуванням витрачених напередодні – наразі близько трьох десятків», – додали в Міноборони.

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Тому, як зазначають військові, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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