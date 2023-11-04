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Росіяни атакували Полтавщину ракетами, є жертви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни атакували Полтавщину ракетами, є жертви
Росіяни атакували Полтавщину ракетою
фото ілюстративне

На місці трагедії працюють всі відповідні служби

Російські війська ввечері 4 листопада атакували ракетою Полтавську область. Уламки пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка», – розповів очільник області.

На місці трагедії працюють всі відповідні служби. Туди також виїхав глава ОВА.

«Подробиці згодом», – додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 4 листопада пролунали потужні вибухи. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. 

Крім того, у ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети. Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів».

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. 

Теги: жінка Полтавщина ракета війна

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