Росіяни атакували Полтавщину ракетами, є жертви

На місці трагедії працюють всі відповідні служби

Російські війська ввечері 4 листопада атакували ракетою Полтавську область. Уламки пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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«Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка», – розповів очільник області.

На місці трагедії працюють всі відповідні служби. Туди також виїхав глава ОВА.

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«Подробиці згодом», – додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 4 листопада пролунали потужні вибухи. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв.

Крім того, у ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети. Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів».

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Також повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи.