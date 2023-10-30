Росіяни атакували балістикою околиці Запоріжжя, є пошкодження

Зазначається, що окупанти обстріляли Запорізький район близько 11:28

Сьогодні, 30 жовтня, російські військові атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучання є пошкодження. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Зазначається, що окупанти обстріляли Запорізький район близько 11:28.

Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 жовтня завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі. Також повідомлялося, що Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону.