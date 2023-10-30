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Росіяни атакували балістикою околиці Запоріжжя, є пошкодження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували балістикою околиці Запоріжжя, є пошкодження
Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури
фото ілюстративне

Зазначається, що окупанти обстріляли Запорізький район близько 11:28

Сьогодні, 30 жовтня, російські військові атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучання є пошкодження. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Зазначається, що окупанти обстріляли Запорізький район близько 11:28.

Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 жовтня завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі. Також повідомлялося, що Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону.

Теги: росія окупанти військові озброєння Запоріжжя

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