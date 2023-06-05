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Одягнув футболку «СРСР» і пішов за продуктами. Суд покарав жителя Дніпропетровщини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Одягнув футболку «СРСР» і пішов за продуктами. Суд покарав жителя Дніпропетровщини
В Україні за поширення та пропаганду комуністичної символіки, передбачено покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області визнав винним безробітного у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Покарання за цей злочин – три роки позбавлення волі, які суд замінив на рік іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 травня.

За даними досудового розслідування, вранці 10 лютого 2023 року обвинувачений одягнув футболку червоного кольору з написом «СРСР». Також на одязі було зображення серпа, молота та п’ятикутної зірки. У такому вигляді чоловік вийшов до магазину, що у місті Покров Дніпропетровської області на вулиці Зустрічна, 18. Через кілька годин його затримали правоохоронці.

Як з’ясувала експертиза, футболка містила елементи символіки Комуністичної партії України. Аби уникнути реального терміну покарання, обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, яку у підсумку затвердив суд. Окрім умовного терміну покарання, чоловік заплатить 1,8 тис. грн за проведення експертизи.

Додамо, що в Україні за поширення та пропаганду комуністичної символіки, передбачено покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч.2 ст.436-1 КК України) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік. Жінка протягом 2016-2018 років обвинувачена на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» опублікувала низку фото та відеофайлів із зображеннями символіки комуністичного режиму.

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Теги: декомунізація Радянська влада Дніпропетровщина вирок

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