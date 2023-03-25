Росіяни дуже занепокоєні через можливий контрнаступ України – ISW
Так званий «великий» російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації
В інформаційному просторі РФ повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ Сил оборони викликають значне занепокоєння. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни ISW.
Вони звернули увагу, що в російському інфопросторі дедалі частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Росії відомо про підготовку українського контрнаступу, і що генштаб країни-агресорки готує рішення та заходи реагування на це.
Аналітики зауважили, що так званий «великий» російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням.
«Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше» – йдеться у звіті.
Ключові висновки ISW
- Відомі особи в російському інфопросторі все частіше створюють інформаційні приводи про підготовку до можливого українського контрнаступу.
- Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, схоже, створив у Криму приватну військову компанію, пов'язану з «Вагнером».
- Деякі російські блогери розкритикували військове командування РФ за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками у стилі «людської хвилі».
- Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч з Радою безпеки, щоб показати себе справжнім та ефективним лідером воєнного часу.
- Армія РФ провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Окупанти досягли успіхів у Бахмуті та його околицях і здійснили наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька.
- Генеральний штаб України виправив свою заяву від 23 березня про те, що російські війська відійшли з Нової Каховки в окупованій Херсонській області.
- Російська окупаційна влада оголосила про створення проросійського мілітаристського молодіжного руху, спрямованого на «промивання мізків» дітям.
- Міноборони Великобританії повідомило 24 березня, що щонайменше 1000 російських військовослужбовців, які проходили підготовку на 230-му загальновійськовому Обузько-Лесновському полігоні в Бресті, Білорусь, передислокувалися до Росії.
Нагадаємо, що за повідомленям ЗМІ, Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як армія РФ не змогла досягти значного успіху на фронті.
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