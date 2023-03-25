Росіяни дуже занепокоєні через можливий контрнаступ України – ISW

Так званий «великий» російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації

В інформаційному просторі РФ повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ Сил оборони викликають значне занепокоєння. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни ISW.

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Вони звернули увагу, що в російському інфопросторі дедалі частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Росії відомо про підготовку українського контрнаступу, і що генштаб країни-агресорки готує рішення та заходи реагування на це.

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Аналітики зауважили, що так званий «великий» російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням.

«Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше» – йдеться у звіті.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

Відомі особи в російському інфопросторі все частіше створюють інформаційні приводи про підготовку до можливого українського контрнаступу.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, схоже, створив у Криму приватну військову компанію, пов'язану з «Вагнером».

Деякі російські блогери розкритикували військове командування РФ за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками у стилі «людської хвилі».

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч з Радою безпеки, щоб показати себе справжнім та ефективним лідером воєнного часу.

Армія РФ провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Окупанти досягли успіхів у Бахмуті та його околицях і здійснили наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька.

Генеральний штаб України виправив свою заяву від 23 березня про те, що російські війська відійшли з Нової Каховки в окупованій Херсонській області.

Російська окупаційна влада оголосила про створення проросійського мілітаристського молодіжного руху, спрямованого на «промивання мізків» дітям.

Міноборони Великобританії повідомило 24 березня, що щонайменше 1000 російських військовослужбовців, які проходили підготовку на 230-му загальновійськовому Обузько-Лесновському полігоні в Бресті, Білорусь, передислокувалися до Росії.

Нагадаємо, що за повідомленям ЗМІ, Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як армія РФ не змогла досягти значного успіху на фронті.