Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди». Банкова звернулась до українців
Ймовірний час підльоту до лінії зіткнення приблизно 20:30-21:00
Моніторингові групи повідомляють про запуск іранських «Шахедів» з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю – південний берег Азовського моря.
Ймовірний час підльоту до лінії зіткнення приблизно 20:30-21:00.
Керівник Офісу президента закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
«Тривоги не ігноруємо», – написав він.
Нагадаємо, станом на 20:08 повітряна тривога оголошена в Одесі. Нещодавно там прогримів потужний вибух.
До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.
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