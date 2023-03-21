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Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди». Банкова звернулась до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди». Банкова звернулась до українців
фото ілюстративне

Ймовірний час підльоту до лінії зіткнення приблизно 20:30-21:00

Моніторингові групи повідомляють про запуск іранських «Шахедів» з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю – південний берег Азовського моря.

Ймовірний час підльоту до лінії зіткнення приблизно 20:30-21:00.

Керівник Офісу президента закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

«Тривоги не ігноруємо», – написав він.

Нагадаємо, станом на 20:08 повітряна тривога оголошена в Одесі. Нещодавно там прогримів потужний вибух.

До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

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