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Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
фото: Facebook/Генштаб

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв

Українські військові контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 15 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 14 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на схід від Синьківки (на північний схід від Куп'янська).

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Первомайського; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; в районі Білогорівки.

Позиційні бої тривали під Бахмутом 15 березня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Командир українського батальйону, який діє в районі Бахмута, заявив, що українські війська відтіснили російські війська з невстановлених позицій у Бахмутському напрямку і що російські війська не просунулися на околицях Іванівського (на захід від Бахмута) за останні півтора тижня.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки (21 км на північний схід від Бахмута) та Роздолівки; на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута у районі Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки; на південь від Бахмуту в районі Нью-Йорку.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 15 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 13 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на захід у межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер заявив, що українські сили контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретино, що ускладнює просування Росії в цьому районі, і що українські механізовані операції під Бердичами також створюють проблеми для атакуючих російських військ.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів та Семенівки; на захід від Авдіївки в районі Орлівки та Тоненького; на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 15 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

15 березня в районі кордону Донецької та Запорізької областей продовжувалися позиційні бої.

Позиційні бої відбувалися на південний схід від Великої Новосілки в районі Новодонецького, Шевченкового та Володимирівки; на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області.

Відео з геолокацією, опубліковане 14 березня, показує, що підрозділи російського 247-го повітряно-десантного полку (ПДВ) (7-а дивізія ПДВ) нещодавно просунулися на північ і північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області недалеко від Кринків станом на 15 березня на тлі позиційних боїв, що тривають у цьому районі.

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Теги: окупанти ЗСУ військові Авдіївка

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