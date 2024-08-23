Українські захисники витискають окупантів з Харківщини – Зеленський

Сирський доповів Зеленському про оперативну ситуацію на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на Харківщині. Про це очільник України повідомив у вечірньому зверненні.

За словами президента, українські воїни поступово витискають російські війська з Харківської області.

«Я говорив із головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку», – каже президент.

Лідер України також подякував Харкову, яке вистояло та відбило російську спробу наступу. «Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину», – додав Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

До слова, президент України заявив, що військова операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Таким чином Україна «відправляє війну додому».