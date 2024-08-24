Ситуація на Харківщині: ЗСУ анонсували гарні новини

Росіяни активно атакують на Вовчанському напрямку та біля населеного пункту Липці

Російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції на Харківщині, проте ЗСУ переконують: на цьому напрямку «будуть гарні новини» для України. Про це сказав речник оперативно-тактичного угрупування військ «Харків», полковник Віталій Саранцев в етері телеканалу «Київ 24».

Військовий зауважив, що російські окупанти все ж намагаються наступати на Харківському напрямку, проте Сили оборони їм активно протистоять.

«Противник намагається проводити активні штурмові дії на всіх ділянках фронту. Але ми успішно стримуємо ворога, завдаємо йому втрат і за сприятливих умов контратакуємо. Певні успіхи у нас є, у мене стриманий оптимізм. Але гарні новини будуть. Росіяни активні на Вовчанському напрямку та біля населеного пункту Липці. Там він намагається проводити штурмові дій, розширити зону контролю, але ЗСУ відбивають усі атаки ворога», – наголосив Саранцев.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на Харківщині. За словами очільника держави, українські воїни поступово витискають російські війська з Харківської області.

Раніше внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.