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Денис Казанський Журналіст

Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?

glavcom.ua
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Кремлівські блогери кажуть, що російські дрони, які постачає Міноборони РФ, неякісні, а кожен четвертий – не здатний піднятися в повітря
колаж: glavcom.ua

Віртуальна реальність Росії просто вражає: сидить людина у московській студії й очікує на перемогу і розгром України

Відомий російський пропагандист, який ще два місяці тому розказував на телебаченні, що Україна от-от капітулює, нині у розпачі.

За словами Дмитра Раєвського, на російсько-українському фронті твориться жах – окупаційні війська зазнають шалених втрат, а українські безпілотники влаштовують справжнє сафарі на їхню піхоту й техніку. Після того, як він відвідав своїх солдатів на фронті, свідчить: українці мають технічну перевагу завдяки дронам, і в деяких російських підрозділах взагалі не лишилося танків.

Бідні російські хлопчики в трусиках просто хотіли захопити Україну, і тут їх несподівано почали бити.

І це саме той Z-блогер, який бадьоро заявляв, що ця війна робить Росію тільки сильнішою, і перемога вже от-от настане.

Тепер Дмитро Раєвський з жахом свідчить – Україна має практично безлімітний запас дронів, які розбивають росіян до ноги. Від безпілотників не лопомагають ані мангали, ні решітки, наварені на російськиі засобі пересування. ЗСУ перемагають на технологічному фронті.

Мало того – блогер каже, що російські дрони, які постачає Міноборони РФ, неякісні, а кожен четвертий – не здатний піднятися в повітря. А більшість із тих безпілотників, які потрапляють на фронт, треба переробляти. І це при тому, що запасних частин до цих виробів – немає.

Віртуальна реальність Росії просто вражає: сидить людина у московській студії й просторікує путінськими лозунгами про скору перемогу і розгром України. А потім подивиться, що відбувається на війні насправді – і несподівано прозріває від неймовірної кількості втрат у живій силі й техніці, які буквально розоряють і знесилюють їхню країну.

То може, все-таки варто прийняти правду? Визнати, що росіянам робити в Україні нічого, окрім як вивести свої війська і зайнятися нарешті власними справами?

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Джерело
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Теги: пропагандист пропаганда окупанти росія

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Денис Казанський

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