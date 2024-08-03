Генштаб підтвердив атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області: що вдалося знищити

За даними Генштабу, внаслідок атаки вдалося уразити склад з боєприпасами

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється

Уночі 3 серпня українські військові атакували аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. У результаті бойової роботи вдалося уразити склади з боєприпасами. Атаку на аеродром підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, внаслідок атаки вдалося уразити склад з боєприпасами, де, зокрема, зберігали керовані авіабомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється.

Окрім цього, українські військові атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. У Генштабі підтвердили влучання та подальше загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня безпілотники атакували Ростовську область, вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Мешканці повідомили, що було атаковано військовий аеродром «Морозовськ». Очевидці припускали, що горить склад боєприпасів чи цистерни з паливом.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах.

За попередньою інформацією, у Кам'янському районі загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що вночі область атакували 55 дронів, постраждалих немає.