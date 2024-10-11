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Аналітики ISW оцінили, яке значення мають удари ЗСУ по російських складах боєприпасів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Аналітики ISW оцінили, яке значення мають удари ЗСУ по російських складах боєприпасів
Аналітики підкреслили важливість ударів по складах РФ
фото з відкритих джерел

Удари України по військових об'єктах на території РФ мають велике значення для ситуації по всьому фронту 

Удари українських сил по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі воєнних дій в Україні, якщо українські війська матимуть необхідні матеріальні ресурси та можливості для продовження цієї кампанії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 

У заяві пояснили, що російські сили використовують безпілотники «Шахед» для завдання ударів як по фронтових, так і по тилових українських населених пунктах і містах, витрачаючи близько 10 тис. артилерійських снарядів на день на фронтові позиції України.

Українські війська, зокрема, здійснили удари по складах боєприпасів «Жовтневий» та «Торопець» у Тверській області, а також по складу боєприпасів «Тихорєцьк» у Краснодарському краї у вересні. Крім того, 8 жовтня вони атакували російське сховище ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів та, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

«Хоча один удар навряд чи суттєво вплине на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть поставити російське військове командування перед вибором реорганізувати та розосередити системи підтримки та логістики у тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики для підтримки війни в Україні», – йдеться у звіті Інституту.

Експерти ISW вважають, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем та розвиток власних ударних можливостей дальньої дії дозволить українським силам більш ефективно використовувати вразливості Росії до того, як вона застосує контрзаходи.

На їхню думку, удари України по об'єктах на території Росії можуть суттєво вплинути на наступальні операції на всьому театрі воєнних дій в Україні, якщо українські війська матимуть необхідні ресурси, можливості та дозвіл для реалізації такої кампанії.

Нагадаємо, кілька днів тому безпілотники атакували 67 склад ГРАУ на территорії Росії у місті Карачев. Повідомлялося про вибухи, а місцеві жителі завантажували в мережу відео- та фотопідтвердження.

Раніше стало відомо, що у ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. «Радио Свобода» опублікувало знімки до та після атаки безпілотників, на яких зображені наслідки детонації та пожежі.

Нагадаємо, уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. 

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Теги: ISW військові радио війна росія ЗСУ

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