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Генштаб повідомив про наявність ворожих кораблів у морі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Генштаб повідомив про наявність ворожих кораблів у морі
В Чорному морі перебуває один корабель РФ
фото з відкритих джерел

У Чорному морі перебуває один російський корабель, у Середземномі морі є носії «Калібрів»

В Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні, в Азовському морі на сьогоднішній день немає російських військових суден. Про це повідомив Генеральний штаб у Facebook.

Ситуація із ворожими кораблями в морі
Ситуація із ворожими кораблями в морі
Фото: Генштаб ЗСУ

В Середземному морі за повідомленням Генштабу перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 13 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», –нагадали у Генштабі.

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Теги: корабель Facebook Чорне море війна росія ВМС

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