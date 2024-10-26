Генштаб повідомив про наявність ворожих кораблів у морі

У Чорному морі перебуває один російський корабель, у Середземномі морі є носії «Калібрів»

В Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні, в Азовському морі на сьогоднішній день немає російських військових суден. Про це повідомив Генеральний штаб у Facebook.

Ситуація із ворожими кораблями в морі Фото: Генштаб ЗСУ

В Середземному морі за повідомленням Генштабу перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 13 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», –нагадали у Генштабі.