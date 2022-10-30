Окупанти крадуть у себе ж тепловізори та відправляють додому (аудіо)

Російський військовий радить не давати техніку солдатам

У Херсонській області командир батальйону скаржиться на масові крадіжки військового майна російськими солдатами, зокрема, тепловізорів. Відповідний аудіозапис оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так один росіянин, спілкуючись із іншим, радить йому за можливості брати нічник або «тепляк» (тепловізор) собі.

«Незалежно від особового складу навіть, свій, особистий. Він знадобиться… І ніколи не давай солдату його. Краще сам у бій. Тому що все вони тільки (втрачають – ред.). Додому відправляють! Тут (дуже багато – ред.) «тепляків» пішло наліво», – каже окупант.

Співрозмовник здивувався і назвав тих військових із РФ, які так роблять, «тварюками».

«Та щури»! За руку ловив, особисто. Тварюки. А потім кажуть: «А дайте нам ще «тепляк». Та йди ти, – я прямо так і кажу. Мені навіть якщо будуть пропонувати – я відмовлюся від них. Мені пропонують – я від них відмовляюся», – заявив рашист.

Раніше російський загарбник, який воює на Донецькому напрямку, скаржився рідним на великі втрати їхнього підрозділу – по 20-30 людей за день.