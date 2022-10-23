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Заступник мера Ізюма знайшов вкрадені окупантами навушники в Архангельській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник мера Ізюма знайшов вкрадені окупантами навушники в Архангельській області

Техніка опинилася за дві тисячі кілометрів від дому

Заступник міського голови Ізюму, що на Харківщині, Володимир Мацокін, знайшов викрадені окупантами з його дому навушники в Архангельській області. Про це він розповів в Facebook.

«Тупе російське створіння, ціллю життя якого є мародерство , не знало, що технології Apple дозволяють їх власникам відстежувати місцезнаходження своїх гаджетів по всьому світу», – написав Володимир Мацокін.

Заступник мера Ізюма знайшов вкрадені окупантами навушники в Архангельській області фото 1

Чоловік також додав скріншоти, які свідчать, що його навушники тепер за дві тисячі кілометрів від дому, у місті Сєверодвінськ.

Заступник мера Ізюма знайшов вкрадені окупантами навушники в Архангельській області фото 2

Водночас у коментарях до публікації люди поділилися схожими історіями, мародерства путінської армії.

«Як на них схоже, мій мотоцикл вже продається на Авіто в Воронежській області... Маю надію, що гроші, які воно заробить на нашому майні, підуть йому на пам'ятник».

«Мій старий телефон 2010 року випуску, з розбитим екраном, який валявся у гаражі, трекнувся у Наро-Фомінську. Це ж треба було».

«У мене усі флешки забрали під час обшуку і навіть 2000 грн у батька з документів стирили. Це все, що можна про них казати».

Нагадаємо, за даними СБУ, росіяни організували так звані «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

Читайте також: Російські воєнні злочинці та мародери: імена, фото, список вкраденого
Теги: Apple Facebook гроші мотоцикл телефон технології

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