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Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 4 квітня
фото: Донецька обласна прокуратура

Через вибухові хвилі та уламки снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди

У вівторок, 4 квітня, окупанти вдарили по населених пунктах на півночі Донецької області ракетами, артилерією та реактивними системами залпового вогню «Град». Унаслідок обстрілів загинули шестеро осіб, ще семеро зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

В епіцентрі ворожих обстрілів опинилися житлові квартали. Під час атак загинули двоє працівників шахти у Торецьку: гірничий диспетчер та медична сестра. У Красногорівці загинула продавчиня, а в селі Ласточкіне Покровського району – троє чоловіків.

Під час обстрілів Бахмута, Гірника та села Очеретине семеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Через вибухові хвилі та уламки снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарські споруди. 

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 4 квітня
фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що 3 квітня російські загарбники завдали 18 ударів по Донеччині. Є загиблі й поранені.

До слова, завершилася 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 28 авіаційних  ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: окупанти поранення Донеччина обстріл ракета

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