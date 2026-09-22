Росіяни відновили спроби проникнути на Сумщину через газопровід – ISW

За останній тиждень окупанти двічі намагалися використати трубу для вилазок, однак просунутися їм не вдалося

Російські військові відновили спроби проникнути на територію Сумської області через магістральний газопровід «Уренгой – Помари – Ужгород». За останній тиждень українські військові зафіксували щонайменше дві такі спроби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські військові намагалися використати ділянку газопроводу, що пролягає зі сторони Суджі Курської області РФ у напрямку української території.

Українські військові повідомили, що протягом останнього тижня окупанти двічі намагалися проникнути через трубу на півночі Сумської області. Обидві спроби виявилися безрезультатними – підтвердженого просування російських підрозділів на цій ділянці немає.

Водночас бойові дії тривали й на інших напрямках. На Харківщині російським військам нещодавно вдалося просунутися у Вовчанську. Українські сили завдавали ударів по позиціях противника у південній частині міста.

Аналітики ISW також звернули увагу на заяви російської сторони про нібито захоплення Пільної та Новоолександрівки. Інститут не підтвердив ці твердження. За оцінкою аналітиків, російські підрозділи перебувають на значній відстані від цих населених пунктів.

Загалом протягом останніх двох днів російські війська продовжували наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. Водночас на більшості напрямків аналітики не зафіксували підтверджених змін лінії фронту.

Нагадаємо, у квітні російські військові вже використали газову трубу для спроби проникнути в тил українських позицій на Сумщині. Тоді через підземну магістраль пройшли 29 штурмовиків, які після виходу з труби розділилися на три групи та спробували закріпитися у лісосмугах. Розвідка, оператори БпЛА та артилерія 71-ї окремої аеромобільної бригади виявили окупантів і ліквідували всю групу.