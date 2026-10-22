Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 22 жовтня 2026 року
Ніч на 22 жовтня запам'яталася масованим балістичним ударом по Києву та відповідними ударами по Росії – вибухи лунали в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї. Стало відомо, що окупанти просунулися на Донеччині, а «Шахтар» програв «Інтеру» в Лізі чемпіонів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 жовтня.
Росія масовано атакувала Київ балістикою
Ворог завдав масованого балістичного удару по Києву – у місті пролунала серія вибухів. Деталі наслідків уточнюються. На цей момент відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту - рух шляхопроводом обмежено.
Дрони накрили п'ять областей Росії: під ударом арсенал систем ППО
Безпілотники атакували одразу кілька регіонів РФ – вибухи лунали в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї. У Серпухові під удар потрапив арсенал №75, де росіяни зберігають і ремонтують системи протиповітряної оборони.
РФ атакувала інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі
Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі – виникла пожежа.
«Шахтар» програв «Інтеру» в Лізі чемпіонів
У третьому турі Ліги чемпіонів «Шахтар» поступився «Інтеру» в більшості – матч пройшов у важких умовах для донецького клубу.
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