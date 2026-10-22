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Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 22 жовтня 2026 року

Ніч на 22 жовтня запам'яталася масованим балістичним ударом по Києву та відповідними ударами по Росії – вибухи лунали в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї. Стало відомо, що окупанти просунулися на Донеччині, а «Шахтар» програв «Інтеру» в Лізі чемпіонів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 жовтня.

Росія масовано атакувала Київ балістикою

Ворог завдав масованого балістичного удару по Києву – у місті пролунала серія вибухів. Деталі наслідків уточнюються. На цей момент відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту - рух шляхопроводом обмежено.

Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня фото 1

Дрони накрили п'ять областей Росії: під ударом арсенал систем ППО

Безпілотники атакували одразу кілька регіонів РФ – вибухи лунали в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї. У Серпухові під удар потрапив арсенал №75, де росіяни зберігають і ремонтують системи протиповітряної оборони.

Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня фото 2

РФ атакувала інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі

Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі – виникла пожежа.

Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня фото 3

«Шахтар» програв «Інтеру» в Лізі чемпіонів

У третьому турі Ліги чемпіонів «Шахтар» поступився «Інтеру» в більшості – матч пройшов у важких умовах для донецького клубу.

Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня фото 4
фото: ФК «Шахтар»

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Теги: пожежа окупанти Вашингтон росіяни

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Політика

Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня
Київ під балістичним ударом, дрони накрили кілька регіонів Росії: головне за ніч 22 жовтня
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