США назвали кількість «вагнерівців», що воюють під Бахмутом

«Вагнерівці» зазнають величезних втрат у районі Бахмута

У боях за місто Бахмут Донецької області беруть участь близько 6 тис. найманців ПВК «Вагнер» та 20-30 тис. завербованих рекрутів. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає CNN.

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«Зараз вони («вагнерівці» – ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць. Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань», – сказав Міллі.

Нагадаємо, нещодавно засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що з війни проти України повернулися понад п’ять тисяч завербованих ув’язнених, їх усіх помилували.

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Між тим у Росії розростаються кладовища з могилами «вагнерівців».

Раніше британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству.