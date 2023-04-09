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Сергій Запорізький

Поразка РФ для Васі з Пермі означатиме, що він отримає шанс жити в цивілізованій країні

glavcom.ua
Небезпека загрожуватиме РФ до повного звільнення України від окупаційних військ

Цілі завоювати Росію немає ні в НАТО, ні в України

Головна проблема кремляді полягає в тому, що вона не може сформулювати образ майбутнього. Не те що для світу, а навіть для своєї череди.

Добре, захопили Україну, пограбували її, відправили на Колиму мільйони українців, випили переможного глоду... А далі що?

Надія на те, що цивілізований світ через деякий час із цим погодиться, як свого часу зі створенням СРСР, і легітимізує зроблене? Це не реально.

Тобто, варіантів економічного розвитку нуль. Під такими санкціями.

Розповіді пропагондистів, що причиною конфлікту із Заходом є спроба стримати розвиток Рашки, крім сміху, нічого не викликає.

Хтось Рашці забороняв продавати її суперсучасні вітчизняні телефони, пральні машини, супутники, танки, чіпи, унітази?

Ні. І не тільки тому, що цього всього Рашка не має.

То в чому стримування? Тільки не дати нагидити в сусідніх країнах.

Дурниці про битву за безпеку РФ вже смішні навіть деяким скрепнюкам. Після приходу до НАТО Фінляндії та прильотів снарядів і дронів по території РФ.

Чого не було до початку «спецоперації», яка мала забезпечити безпеку. А забезпечила небезпеку, яка тепер загрожуватиме РФ до повного звільнення України від російських окупаційних військ.

Цілі завоювати Рашку немає ні в НАТО, ні в України.

Розповіді пропагандистів, топ-чиновників та депутатів про життєву важливість перемоги Рашки мають відношення лише до тих, хто це розповідає. Їхнє фінансове благополуччя безпосередньо залежить від збереження путінського режиму. А ось десяткам мільйонів скрепнюків загрожує тільки зростання добробуту, якщо путінський режим звалиться. Гірше їм точно не буде.

Тому чухня про життєву загрозу росіянам, у разі військової поразки зброду Шойгу, це доказ ні про що.

Життєва загроза для пропагандистів, для депутатів і топ-чиновників, безперечно, але Васі з Пермі не загрожує нічого, окрім шансу взяти участь у будівництві цивілізованої країни, де він матиме змогу не красти унітази в Україні, а заробити на них у Росії.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія

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