Удар по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки

Ворог цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ «Град»

Унаслідок атаки росіян по Дніпропетровщині пошкоджене підприємство на Нікопольщині. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За інформацією, у неділю ввечері росіяни били по Нікопольщині: райцентру, Покровській та Мирівській громадах.

«Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ «Град». Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали», – підкреслив Лисак.

Зазначається також, що район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки з'ясовуєють.

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Також Лисак повідомив, що з’явилася уточнена інформація щодо вчорашньої атаки на Дніпро. «Через падіння уламків ворожих шахедів вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, увечері 25 лютого російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено близько десятка будинків. За словами Лисака, окрім десяти приватних будинків, пошкоджень зазнали кілька авто.

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.