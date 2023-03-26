Росіяни у Краматорську зруйнували будівлю заснованого китайцем вишу

Краматорський економіко-гуманітарний інститут був осередком вивчення китайської мови на сході України

Росіяни вчергове завдали ракетного удару по Краматорську. Обійшлося без постраждалих, однак є руйнування. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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«Одна з ракет С-300 влучила в адмінбудівлю, зруйнувавши три верхні поверхи. Від вибуху пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, 6 торгових точок, школа та готель. Друга ракета влучила по промисловій зоні – одна будівля знищена внаслідок прямого влучання, декілька інших промислових будівель пошкоджено вибухом», – ідеться у повідомленні.

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Тим часом, як повідомляє журналіст Денис Казанський, окупанти ракетним ударом зруйнували будівлю Краматорського економіко-гуманітарного інституту – першого у місті приватного вишу, заснованого 1992 року громадянином Китаю Лі Цзегао.

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«Він був власником та ректором інституту до своєї смерті у 2015 році. КЕГІ був осередком вивчення китайської мови на сході України. Як тобі таке, Сі Дзіньпін?», – написав журналіст.

Нагадаємо, щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено внаслідок обстрілу Краматорська 18 березня. Росіяни накрили місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу.

Також окупанти вдарили ракетами по Краматорську в ніч проти 25 березня.