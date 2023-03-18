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Росіяни накрили Краматорськ ракетними боєприпасами, поцілили в ритуальну службу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни накрили Краматорськ ракетними боєприпасами, поцілили в ритуальну службу
Пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок
фото: Павло Кириленко/Telegram

У результаті обстрілу загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення

Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Росіяни накрили місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни накрили Краматорськ ракетними боєприпасами, поцілили в ритуальну службу фото 1

За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

Росіяни накрили Краматорськ ракетними боєприпасами, поцілили в ритуальну службу фото 2

«Український Краматорськ – один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів», – зауважив Кириленко.

Нагадаємо, що 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів. 

Теги: росіяни Павло Кириленко місто

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