Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни в Курській області пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни в Курській області пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки
При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки
фото з відкритих джерел

Генерал Павлюк відзначив результативну бойову роботу саперів

 

Російські війська пішли на штурм у Курській області. Але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись мінах, встановлених ЗСУ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

«Курська область. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки – тільки через підрив на мінах», – розповів він.

Як зазначив Павлюк, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12-го окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

Читайте також:

Теги: армія диктатор штурм Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони вночі збивали БпЛА на Київщині
У Києві та околицях міста вночі знищено близько десятка БпЛА – КМВА
20 жовтня, 07:02
Леммі закликав Китай не поставляти зброю РФ
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
20 жовтня, 02:17
Ситуація на Курщиеі дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити «з рук у руки» протягом доби
Кремль встановив новий дедлайн відновлення контролю над Курщиною – джерела
22 жовтня, 11:16
Джей Ді Венс не вважає Путіна ворогом
Команда Трампа вважає Путіна конкурентом, а не ворогом
28 жовтня, 05:10
Південна Корея та Україна посилюють співпрацю у відповідь на залучення Росією військ КНДР
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
30 жовтня, 11:39
Ізраїль ліквідував командира «Хезболли»
ЦАХАЛ ліквідував командира «Хезболли», який відповідав за ракетні удари
3 листопада, 02:35
Росіяни завдали удар КАБом по Харкову
Ворог завдав удару КАБами по Харкову та передмісті – Терехов
3 листопада, 22:17
Карти ISW щодо ситуації на фронті
Росіяни мають успіх одразу на кількох напрямках карти – ISW
7 листопада, 04:51
Політик також підкреслив, що теперішня система безпеки не забезпечує Європі «необхідного рівня захисту»
Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
6 листопада, 16:07

Події в Україні

Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні
Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні
Росіяни в Курській області пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки
Росіяни в Курській області пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки
Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян
Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян
Зеленський розповів, коли закінчиться наступ росіян
Зеленський розповів, коли закінчиться наступ росіян
Українські військові знищили російський Бук-М1 (відео)
Українські військові знищили російський Бук-М1 (відео)
Президент розповів про ситуацію на фронті
Президент розповів про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
15K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
12K
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
5930
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці
5887
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву

Новини

«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Сьогодні, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua