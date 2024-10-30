Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну

Наразі не йдеться про залучення Південної Кореї для прямої військової допомоги України

Південнокорейська президентська адміністрація повідомила про наміри відрядити в Україну групу для відстежування північнокорейських військ. Вона ймовірно складатиметься з представників розвідувальних служб та фахівців, які спеціалізуються на Північній Кореї, а також військових. Про це повідомляє Yonhap.

Повідомлення з’явилися після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 29 жовтня розмовляв телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Український президент наголосив, що розглядає «участь військовослужбовців Північної Кореї у вторгненні Росії в Україну як інтернаціоналізацію війни та її вихід за межі двох держав».

В Сеулі підкреслюють, що зараз не йдеться про залучення Південної Кореї для прямої військової допомоги України.

Йонгап вказує, що у відповідь на запитання «чи розглядає Південна Корея постачання Україні артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, посадовець уточнив, що з українського боку не було такого запиту і що такий план не розглядається».

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.