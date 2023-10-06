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Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки
Ракета «Іскандер» коштує мільйони, тому просто так її не випускають
фото: Defense Express

Ракет у ворога небагато, тому він детально прораховує плани

Російські військові детально аналізують дані розвідки, перш ніж запустити по території України ракети «Іскандер». Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Українського Радіо.

«Уся інформація перед ударом ретельно аналізується, вивчається. Просто так ракету «Іскандер» вони не випускають. Ракета коштує мільйони, у них їх небагато загалом. Тому противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок», – розповів Ігнат.

За його словами в прифронтових містах є агентура, яка може координувати завдання ракетних ударів. Також полковник нагадав, що ворог фактично без проблем прослуховує телефонні розмови та відслідковує соцмережі. 

«Не забувайте, що ворог фактично без проблем прослуховує будь-які телефони мобільних операторів. Робить це і з соціальними мережами, де люди люблять часто обмінюватись інформацією. Це все читається, тому будь-яка інформація може бути ворогом використана і використовується сто відсотків. Тому деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто і куди їде, не варто! Бо все це буде проаналізовано і використано ворогом проти України», – зазначає Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Теги: військові ракета ворог росіяни Юрій Ігнат

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