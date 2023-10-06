Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки

Ракета «Іскандер» коштує мільйони, тому просто так її не випускають

Ракет у ворога небагато, тому він детально прораховує плани

Російські військові детально аналізують дані розвідки, перш ніж запустити по території України ракети «Іскандер». Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Українського Радіо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Уся інформація перед ударом ретельно аналізується, вивчається. Просто так ракету «Іскандер» вони не випускають. Ракета коштує мільйони, у них їх небагато загалом. Тому противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок», – розповів Ігнат.

За його словами в прифронтових містах є агентура, яка може координувати завдання ракетних ударів. Також полковник нагадав, що ворог фактично без проблем прослуховує телефонні розмови та відслідковує соцмережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не забувайте, що ворог фактично без проблем прослуховує будь-які телефони мобільних операторів. Робить це і з соціальними мережами, де люди люблять часто обмінюватись інформацією. Це все читається, тому будь-яка інформація може бути ворогом використана і використовується сто відсотків. Тому деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто і куди їде, не варто! Бо все це буде проаналізовано і використано ворогом проти України», – зазначає Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.