Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки
Ракет у ворога небагато, тому він детально прораховує плани
Російські військові детально аналізують дані розвідки, перш ніж запустити по території України ракети «Іскандер». Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Українського Радіо.
«Уся інформація перед ударом ретельно аналізується, вивчається. Просто так ракету «Іскандер» вони не випускають. Ракета коштує мільйони, у них їх небагато загалом. Тому противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок», – розповів Ігнат.
За його словами в прифронтових містах є агентура, яка може координувати завдання ракетних ударів. Також полковник нагадав, що ворог фактично без проблем прослуховує телефонні розмови та відслідковує соцмережі.
«Не забувайте, що ворог фактично без проблем прослуховує будь-які телефони мобільних операторів. Робить це і з соціальними мережами, де люди люблять часто обмінюватись інформацією. Це все читається, тому будь-яка інформація може бути ворогом використана і використовується сто відсотків. Тому деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто і куди їде, не варто! Бо все це буде проаналізовано і використано ворогом проти України», – зазначає Юрій Ігнат.
Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».
Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.
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