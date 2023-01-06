Росіяни вдарили по пожежній частині Херсона: наслідки

Один рятувальник загинув

Російські загарбники сьогодні, 6 січня, обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Сьогодні росіяни знову обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні. На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо – постраждали», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу також пошкоджена техніка рятувальників та будівля підрозділу.

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Як раніше повідомлялося, Херсон від ранку перебуває під обстрілом окупаційних російських військ.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.