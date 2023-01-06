Херсон увесь ранок під обстрілом: очевидці повідомляють про постраждалих

Місцеві пабліки повідомляють про дим над містом

Херсон від ранку перебуває під обстрілом окупаційних російських військ. У лунають потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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«У Херсоні зараз чути потужні вибухи», – пишуть в мережі.

Тим часом місцеві пабліки також повідомляють про дим над містом та про можливих постраждалих. «На горизонті видніється дим, бережіть себе...Очевидці повідомляють про постраждалих», – зазначають місцеві мешканці.

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Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.