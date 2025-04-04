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Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі. Головне за 4 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі. Головне за 4 квітня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою

Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі, уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують. «Главком» склав добірку новин 4 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар балістикою по Кривому Рогу

Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. У Кривому Розі загинуло як мінімум 14 людей, з них шестеро – діти. Кількість постраждалих постійно збільшується.

Унаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

За словами президента Володимира Зеленського, у місті триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків.

Теракт у Дніпрі

Вранці у Дніпрі вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько та його дружина.

Згодом стало відомо, що Федько помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність

Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа

Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів.

«Запроваджуючи так звані «взаємні тарифи», США грубо порушують правила СОТ, серйозно підривають законні права та інтереси членів СОТ і завдають серйозної шкоди багатосторонній торговельній системі, заснованій на правилах, та міжнародному економічному і торговельному порядку», – каже речник Міністерства торгівлі Китаю.

За словами посадовця, США проводить «типову односторонню практику залякування, яка ставить під загрозу стабільність світового економічного і торгового порядку».

Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до законодавства, які визначають додаткові категорії студентів і викладачів, що отримують право на відстрочку від мобілізації.

Так, схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти».

Згідно з проєктом, від мобілізації пропонують звільнити:

  • учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку;
  • студентів університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні;
  • докторантів, інтернів та лікарів-резидентів, які вперше навчаються на відповідному рівні;
  • наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах.

Крім того, відстрочку від мобілізації надають тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі.

Проєкт також передбачає надання права на відстрочку педагогам позашкільної освіти, які керують гуртками (зокрема, екологічними, технічними та військово-патріотичними), якщо вони були працевлаштовані на основній роботі до початку 2025 року.

Перемовини про розміщення іноземного контингенту в Україні

У Києві відбулися перемовини представників України, Франції та Великої Британії, присвячені обговоренню питання розміщення іноземного військового контингенту.

Переговори проходили на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолював генерал Тьєррі Буркхардт, а британську – адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони провели зустрічі із представниками ЗСУ, зокрема головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

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Теги: мобілізація Дніпро Кривий Ріг обстріл миротворці

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