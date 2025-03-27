Зеленський прокоментував російські удари про містах України

Президент вважає на фоні масованих атак недоречно говорити про послаблення тиску на Росію

26 березня Росія масовано атакували міста України. Володимир Зеленьский прокоментував удари та заявив, що потрібен тиск на РФ, щоб уберегти життя людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

«Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких «шахеди». Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів. Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити», – написав Зеленьский.

Президент зазначає, що на фоні масованих атак недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо, оскільки РФ щодня затягує війну.

Зеленський впевнений, що потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше. Український президент додав, що без тиску на РФ не буде результату.

Раніше ми писали, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на цент міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Нагадаємо, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.