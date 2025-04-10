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Росіяни атакували Дніпро ракетою: є загиблий

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни атакували Дніпро ракетою: є загиблий
фото: Суспільне Дніпро

На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту

Російська армія завдала удару по Дніпру: є загиблі та поранені. Як передає «Главком», про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Дніпро під ворожою ракетною атакою. Загроза ще триває. Можуть бути повторні виходи. Залишайтеся у безпечних місцях до оголошення відбою», – написав він.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту.

«Попередньо, троє постраждалих. Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік», – додав Лисак.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі. 

Також Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.

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Теги: Дніпро балістичні ракети ракетна атака

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