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Воїни ЗСУ вдарили по російському полігону на Херсонщині (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Воїни ЗСУ вдарили по російському полігону на Херсонщині (відео)
скриншот з відео

«Помста настигла росіян», – написали українські бійці

Оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та у взаємодії з ОСУВ «Таврія» уразили скупчення ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 14 Окремий Полк БпАК.

У повідомленні зазначено, що в результаті ураження касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 російських окупантів.

«Помста настигла росіян», – написали бійці.

 

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку. 

Так,  2 березня, у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Кількість загиблих залишається невідомою. 

Сьогодні, 3 березня, Драпатий підтвердив удар по полігону. Він висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і «всім, хто знав наших воїнів». Генерал зазначив, що чекав на перші дані, щоб «не бути голослівним».

Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою».

Згодом працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. 

Нині триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Херсонщина росіяни військові окупанти

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