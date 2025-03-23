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На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою
Повітряні сили України знищили обслугу ворожої переправи на окупованій території Херсонщини
фото: скріншот із відео

Під удар потрапила зведена рота забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади

Повітряні Сили ЗСУ 21 березня знищили роту російських окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під удар потрапила зведена рота забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах.

Вдалося знищити російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

У Генеральному штабі кажуть, що знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.

«Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших частин Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир», – додали у Генштабі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. 

Нагадаємо, 18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів Третьої мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ в районі Демидівки Білгородської області.

Зокрема, українські військові знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків фронту.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ військові війна ЗСУ майно Херсонщина

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