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Трагедія на даху електрички: омбудсмен відреагував на хайп у соцмережах

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Трагедія на даху електрички: омбудсмен відреагував на хайп у соцмережах
Поширення чутливих кадрів є порушенням прав дитини
фото: ГУПН у Києві

Закон забороняє поширювати персональні дані дитини без згоди батьків, зауважив Дмитро Лубінець

Соцмережами активно поширюється чутливе відео травмованої на даху електрички дитини. Поширення подібного контенту має бути зупинено, наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена у Facebook. 

Трагедія на даху електрички: омбудсмен відреагував на хайп у соцмережах фото 1
Скриншот/Facebook/Дмитро Лубінець

Поширення подібних відео є порушенням прав дитини, наголосив Дмитро Лубінець. Він зауважив, що, вдповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до гідності. А публікація відео зі стражданнями дитини  порушує це право, «зводячи постраждалу дитину до об’єкта сенсації».

Закон забороняє поширювати персональні дані дитини, зокрема її фото і відео з нею, без згоди батьків чи інших законних представників, нагадав Лубінець.

«Травма дитини, яка і без того перебуває в надзвичайно тяжкому стані, може посилитись в майбутньому, викликати тривожність, стигматизацію та створити додатковий психологічний тиск на батьків і родичів, які вже переживають трагедію», – наголосив омбудсмен.

Дмитро Лубінець зазначив, що замість поширення шокуючих кадрів треба зосередитися на роботі з дітьми, – зокрема, пояснювати їм правила безпеки на залізниці та посилювати контроль з боку дорослих для запобігання подібним інцидентам.

Нагадаємо, напередодні, 13 березня, на станції «Київ-Волинський» 12-річний підліток виліз на дах електрички та отримав важкі опіки через ураження струмом. 

Також «Главком» повідомляв, що 9 березня у Одесі двоє хлопців забралися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один з хлопців загинув.  

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Теги: потяг Україна дитина Київ

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