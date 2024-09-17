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Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського військовополоненого. Реакція омбудсмена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського військовополоненого. Реакція омбудсмена
Лубінець пояснив, що показові страти українських полонених направлені на деморалізацію нашого суспільства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Омбудсмен направив листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку РФ

Російські загарбники, ймовірно, стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

«Черговий воєнний злочин – у соцмережах зʼявилися фото, як росіяни, ймовірно, стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками», – написав омбудсмен.

Лубінець нагадав, що такі дії росіян є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії.

«Такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами. 

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон

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Теги: фронт війна полон Лубінець

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