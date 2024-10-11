Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський

Перекидання військ в Курську область допомогло покращити ситуацію на деяких ділянках фронту в Україні

Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, передає «Суспільне».

Як зазначив головком, російське командування перекинуло ці сили з інших фронтів, де велися наступальні дії ворога.

«Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків», – заявив Сирський.

Генерал підкреслив, що через переміщення російських сил до Курської області спостерігається ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорській ділянці фронту.

«Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції», – підсумував головком.

Ситуація в Курській області

У жовтні 2024 року ситуація в Курській області залишається напруженою, оскільки Росія перекинула близько 50 тисяч військових у цей регіон. Це переміщення сил спостерігається на фоні зниження ворожих позицій на фронті в Україні. Офіційні джерела вказують на те, що українські війська здійснили операції на території Курської області, досягнувши оперативної несподіванки, що ускладнило для Росії планування контрнаступу.

Росія має намір створити «буферну зону» на кордоні, що може свідчити про спроби розширити зону бойових дій і зменшити загрозу з боку Збройних сил України. Однак, незважаючи на активність російських військ, Україна продовжує планувати свої дії, враховуючи потенційні зимові труднощі та можливості для наступних років.

Проте, як повідомляє платформа DeepState, напередодні російським військам вдагалось протиснути фланг оборони ЗСУ та зайняти їхні позиції на Курщині.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що українські військові, які проводять операцію в Курській області Росії, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення, що різко контрастує з діями російської армії на окупованих територіях України. Західні журналісти відзначають, що Україна прагне показати, що не опуститься до рівня жорстокості, яку Росія проявила в таких містах, як Буча.

До слова, російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати. Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Стало відомо, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що удари українських сил по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі воєнних дій в Україні, якщо українські війська матимуть необхідні матеріальні ресурси та можливості для продовження цієї кампанії.