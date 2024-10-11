Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський
Сирський розповів про кількість військ РФ на Курщині
фото з відкритих джерел

Перекидання військ в Курську область допомогло покращити ситуацію на деяких ділянках фронту в Україні

Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, передає «Суспільне».

Як зазначив головком, російське командування перекинуло ці сили з інших фронтів, де велися наступальні дії ворога.

«Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків», – заявив Сирський.

Генерал підкреслив, що через переміщення російських сил до Курської області спостерігається ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорській ділянці фронту.

«Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції», – підсумував головком.

Ситуація в Курській області

У жовтні 2024 року ситуація в Курській області залишається напруженою, оскільки Росія перекинула близько 50 тисяч військових у цей регіон. Це переміщення сил спостерігається на фоні зниження ворожих позицій на фронті в Україні. Офіційні джерела вказують на те, що українські війська здійснили операції на території Курської області, досягнувши оперативної несподіванки, що ускладнило для Росії планування контрнаступу.

Росія має намір створити «буферну зону» на кордоні, що може свідчити про спроби розширити зону бойових дій і зменшити загрозу з боку Збройних сил України. Однак, незважаючи на активність російських військ, Україна продовжує планувати свої дії, враховуючи потенційні зимові труднощі та можливості для наступних років.

Проте, як повідомляє платформа DeepState, напередодні російським військам вдагалось протиснути фланг оборони ЗСУ та зайняти їхні позиції на Курщині. 

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що українські військові, які проводять операцію в Курській області Росії, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення, що різко контрастує з діями російської армії на окупованих територіях України. Західні журналісти відзначають, що Україна прагне показати, що не опуститься до рівня жорстокості, яку Росія проявила в таких містах, як Буча.

До слова, російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати. Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. 

Стало відомо, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що удари українських сил по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі воєнних дій в Україні, якщо українські війська матимуть необхідні матеріальні ресурси та можливості для продовження цієї кампанії.

Читайте також:

Теги: Курщина росія військові Україна ворог наступ Олександр Сирський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами представника українського оборонного відомства, Україна не планує займати нові території в Курській області
Росія перекинула під Курськ майже 40 тис. солдатів – FT
16 вересня, 15:19
Канцлер згадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії
Шольц назвав шляхи для досягнення миру в Україні
18 вересня, 07:34
Українське військо займає 18 сходинку в рейтингу армій світу
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
20 вересня, 17:27
Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте: нардепка назвала дату
23 вересня, 20:05
«Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення
Система вантажних тарифів залізниці має бути реформована на основі європейського досвіду – Каленков
25 вересня, 12:43
Рютте заявив, що союзникам потрібна підтримка України
Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну
3 жовтня, 15:14
У 2025 році в межах співпраці CSG та «Української бронетехніки» планується виготовити 100 тис. боєприпасів, а в 2026 році річне виробництво перевищить 300 тис. одиниць
Україна та одна з країн ЄС спільно вироблятимуть артилерійські снаряди
4 жовтня, 08:21
ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
4 жовтня, 15:13
Яценюк підкреслив, що заяви Фіцо носять антиєвропейський і антиукраїнський характер
Український експрем'єр звернувся до Фіцо після його проросійських заяв
7 жовтня, 15:31

Політика

Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський
Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський
Байден сказав Шольцу, що буде і надалі підтримувати Україну
Байден сказав Шольцу, що буде і надалі підтримувати Україну
Один із керівників «Хезболли» вижив після ізраїльського замаху – Reuters
Один із керівників «Хезболли» вижив після ізраїльського замаху – Reuters
США в ОБСЄ застерегли Росію від використання ядерної зброї
США в ОБСЄ застерегли Росію від використання ядерної зброї
Франція скликає міжнародну конференцію для врегулювання конфлікту на Близькому Сході
Франція скликає міжнародну конференцію для врегулювання конфлікту на Близькому Сході
На скільки Гарріс випереджає Трампа: у США провели загальнонаціональне опитування
На скільки Гарріс випереджає Трампа: у США провели загальнонаціональне опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
100K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
90K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
77K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024

Новини

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua