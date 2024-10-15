В Києві та ряді регіонів оголошено тривогу через загрозу БпЛА

Громадянам рекомендують прямувати в укриття

У Києві та ряді областей України о 22:37 оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляють моніториннгові канали, над столицею помічені БпЛА типу «Шахед». Також повідомляється, що ППО вже працює, гучно на Лівому березі.

«Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!» – заявив Сергій Попко, начальник КМВА

Карта повітряних тривог станом на 22:40.

Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.

До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.