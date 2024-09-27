Білий дім оголосив дату наступного «Рамштайну»

Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні

Наступна зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня 2024 року. Її очолить президент США Джо Байден. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Адміністрація президента США також розкрила деталі зустрічі Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили допомогу Вашингтона для Києва.

«Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією», – йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану перемоги України та доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. Президенти домовилися розглянути прогрес на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині, яка відбудеться за кілька тижнів.

«12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України», –додала пресслужба Білого дому.

Нагадаємо, що 26 вересня Зеленський презентував Байдену План перемоги.

Як відомо, Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Сьогодні стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні