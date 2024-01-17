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В Одесі пролунали вибухи: спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи: спалахнула пожежа
фото ілюстративне

Повітряних сили ЗСУ повідомляли, що у напрямку Одеси та регіону з Чорного моря рухаються кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед»

У ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер повідомив, що в місті через атаку російських терористів ударними дронами є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. 

У місті зафіксовано кілька загорянь, також є постраждалі серед цивільного населення. Дані про їх кількість уточнюються.

Пізніше Кіпер зазначив, що поранення отримала одна людина. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку Одеси та регіону з Чорного моря рухаються кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед». Також перед вибухами мешканців міста закликали пройти до укриття.

Раніше повідомлялося, що увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.

Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», – написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

Як повідомив керівник харківської поліції Володимир Тимошко, росіяни також пошкодили лікарню навпроти будинку.

Теги: вибух Одеса росіяни

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