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П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мито на українське зерно

Діана Гасюк
glavcom.ua
П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мито на українське зерно
фото з відкритих джерел

Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини у спільному листі до Єврокомісії вимагають введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Про це передає The Guardian.

Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.

П'ять держав, які підписали угоду, належать до тих членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці й кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.

За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС із їхніх традиційних експортних ринків.

У листі зазначено, що фермери з Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині «зазнали значних збитків» після того, як минулого року ЄС призупинив дію квот і мит на імпорт зерна з України.

Міністри також закликають Європейську комісію з'ясувати, чи відповідають виробничі засади України стандартам ЄС.

Раніше повідомлялося, що у 2023/2024 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці. Такий оновлений прогноз опублікував Департамент сільського господарства США (USDA).

Кабінет міністрів Україні ухвалив постанову про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Згідно з цією постановою на 2024 рік збережено нульові квоти на експорт:

  • природного газу українського походження;
  • харчової солі;
  • антрациту;
  • кам'яного вугілля та отриманих з нього брикетів;
  • золота;
  • відходів і брухту дорогоцінних металів.

Збережено квоти на експорт рідкого палива (мазуту), що діяли у 2023 році, – 540 тис. тонн (не більше ніж 60 тис. тонн на місяць) і коксівного вугілля – 900 тис. тонн.

Крім того, уряд продовжив на січень-лютий 2024 року заборону на експорт паливної деревини, деревної тріски або стружки, після чого експорт цих товарів виводиться зі списку ліцензованих.

До слова, уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна.

Теги: експорт вугілля імпорт зерно

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