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ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в районі Горлівки: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в районі Горлівки: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута

На багатьох ділянках фронту тривають позиційні бойові дії. Українські сили відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали на схід від Піщаного та в напрямку Берестового (на південний схід від Куп’янська).

30 січня позиційні бої тривали на захід і південь від Кремінної, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як українські війська атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

30 січня позиційні бойові дії тривали поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Кілька російських джерел стверджували, що українські війська протягом останніх кількох днів контратакували в районі ресторану «Царська охота» на південній околиці міста.

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали поблизу Новобахмутівки, Степового; в районі коксохімічного заводу; біля ресторану «Царська охота»; в промисловій зоні; біля Невельського, Первомайського та Опитного.

Російські сили нещодавно здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили невдалу атаку росіян у напрямку Солодке-Костянтинівка і що російські сили втратили два танки, шість бойових броньованих машин МТ-ЛБ та одну бойову машина піхоти БМП-1.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької областей 30 січня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Український Генштаб заявив, що російські війська безуспішно атакували на південний схід від Великої Новосілки в районі Золотої Ниви.

30 січня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої були поблизу Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

30 січня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.

Як повідомлялося, нещодавно до тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло.

Раніше у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили склади зброї, де, ймовірно, росіяни зберігають ракети «Калібр».

Теги: Костянтинівка окупанти ЗСУ Генштаб штурм партизани

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