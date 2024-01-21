Зеленський натякнув на можливість виборів під час війни

Щоб провести вибори, Україні треба змінити обставини та закон, каже Зеленський

Президент зауважив, що вибори відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону

Президент України Володимир Зеленський готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити». Про це український лідер говорив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

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«Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра... Нам треба змінити обставини та закон», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення виборів президента, які мали б відбутися весною цього року.

Володимир Зеленський зауважив, що вибори президента відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону.

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«Я просто не спроможний їх провести через закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє не мені проводити вибори, а забороняє вибори в цілому всім інституціям зробити», – сказав він.

При цьому президент додав, що проблема не тільки у законодавчій забороні проводити вибори під час воєнного стану.

«Навіть якщо це можна було зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас понад 6 млн людей за кордоном, а формату онлайн-виборів, на жаль, немає», – сказав Зеленський.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться.

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Також Стефанчук заявляв, що керівництво Верховної Ради звернулося до парламентів інших країн, щоб вивчити досвід проведення виборів під час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.

Нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.