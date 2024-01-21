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Зеленський натякнув на можливість виборів під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський натякнув на можливість виборів під час війни
Щоб провести вибори, Україні треба змінити обставини та закон, каже Зеленський
фото: Офіс президента

Президент зауважив, що вибори відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону

Президент України Володимир Зеленський готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити». Про це український лідер говорив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

«Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра... Нам треба змінити обставини та закон», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення виборів президента, які мали б відбутися весною цього року.

Володимир Зеленський зауважив, що вибори президента відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону.

«Я просто не спроможний їх провести через закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє не мені проводити вибори, а забороняє вибори в цілому всім інституціям зробити», – сказав він.

При цьому президент додав, що проблема не тільки у законодавчій забороні проводити вибори під час воєнного стану.

«Навіть якщо це можна було зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас понад 6 млн людей за кордоном, а формату онлайн-виборів, на жаль, немає», – сказав Зеленський.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться

Також Стефанчук заявляв, що керівництво Верховної Ради звернулося до парламентів інших країн, щоб вивчити досвід проведення виборів під час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.  

Нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

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