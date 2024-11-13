Росіяни за добу понад 500 разів били по Запорізькій області, є поранена

Поранення отримала 69-річна жінка

Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За його словами, війська РФ здійснили 22 авіаційних удари по Запоріжжю, Кам’яному, Кушугуму, Степногірську, Кам’янському, Приморському та Малій Токмачці. 323 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку. 157 артобстрілів завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Федоров наголосив, що надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська увечері 12 листопада поцілили по двох районах Запорізької області. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Федоров додав: загальні масштаби пошкоджень від ударів наразі зʼясовуються.

Раніше повідомлялося, що під час сигналу повітряної тривоги мешканці деяких районів Запоріжжя чули вибухи. Згодом очільник області поінформував про атаку населених пунктів в області та додав, що є руйнування кількох поверхів в багатоповерховому будинку.

Росіяни також завдали авіаційного удару по об’єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка.